Er habe grossen Spass an der Show gehabt, resümierte der Comedian und Moderator unmittelbar nach der Demaskierung. «Ich habe mich riesig gefreut.»

Im Laufe der Staffel ist Claudio Zuccolinis Name beim Rateteam am häufigsten gefallen, wenn es um den Bernhardiner ging. Andere Promis, die das Team kurzzeitig unter Verdacht hatte, waren beispielsweise die Musiker Jesse Ritch (28) und DJ Bobo (52), Komiker René Rindlisbacher (57) und Schauspieler Leonardo Nigro (46).

Am Ende der fünften Liveshow musste der Bernhardiner seinen Arztkoffer packen und die Show verlassen. Bei der Demaskierung zeigte sich, dass das Rateteam schon lange richtig lag: Claudio Zuccolini (50) versteckte sich im Kostüm.

Am Freitagabend fand das Halbfinale von «The Masked Singer Switzerland» statt.

Es war nicht ganz so einfach. Aber ich habe den Vorteil, dass ich im Moment noch für eine andere Fernsehsendung mit einem guten Kollegen unterwegs bin. Das war eine gute Ausrede. Meine Frau wusste natürlich von meiner Teilnahme, aber meine Kinder nicht. Doch die haben es direkt nach der ersten Sendung gemerkt, dass ich unter dem Bernhardiner stecke.

Nach der Demaskierung hast du gesagt, der Bernhardiner-Kopf sei sehr schwer gewesen. Wie stark schränkt so ein Kostüm beim Singen ein?

Das ist schon eine Herausforderung. Der Kopf alleine wiegt schon fünf, sechs Kilo. Es ist sehr eng im Kostüm, und man bekommt wenig Luft. Dann auch noch mit der Nervosität verbunden – es ist ja eine Livesendung und da will man nicht nach zwei Zeilen den Text vergessen. Wenn man kein ausgebildeter Sänger ist, ist es schwierig, wenn es in die Höhe oder in die Länge geht. Aber das hat sich von Sendung zu Sendung verbessert.