Ungenügend: «Zucker-Fett-Creme» – Nutella fällt im Öko-Test komplett durch

14 der 21 getesteten Brotaufstriche enthalten Palmöl. Dieses ist in Verruf, weil in Ländern wie Indonesien oder Malaysia der Regenwald für riesige Ölpalmen-Monokulturen gerodet wird, was auch die Artenvielfalt bedroht. Alle Hersteller beziehen ihr Palmöl aber aus zertifizierten Quellen, lobt Öko-Test. Für den Haselnuss- und Kakaoanbau hätten aber viele Anbieter keine unabhängigen Zertifikate von Organisationen, die Probleme wie Kinderarbeit bekämpften.