2023: Tamy Glauser, Daniela Katzenberger und Sarah Engels teilen ihre Challenges

Darum gehts Wenn ein neues Jahr anfängt, nehmen einige Menschen, so auch Promis natürlich, gewisse Herausforderungen und Vorsätze in Angriff.

Der Klassiker ist ein gesünderer Lifestyle – aber es gibt auch andere Ansätze.

Eine Übersicht darüber, was sich die Promis für 2023 so vorgenommen haben.

Wer kennt sie nicht? Neujahrsvorsätze. Meistens betreffen sie die Gesundheit: Man will aufhören zu rauchen, zu vapen, Alkohol zu trinken oder einfach schlanker, fitter und muskulöser werden. Auch die Promis sind da nicht anders.

Ein grosses Thema ist bei ihnen natürlich die Figur. Tamy Glauser (38) hat sich diesbezüglich eine ganz besondere Challenge vorgenommen: Ein Sixpack innerhalb eines Monats soll es sein. Dafür trainiert Tamy hart, wie das Model in der Instagram-Story bereits unter Beweis stellt. Mit Tamys ohnehin schon sehr flachem Bauch stehen die Chancen, das Ziel zu erreichen, ziemlich gut.

Katzenbergers Mann dürfte schnell abspecken

Auch Daniela Katzenberger (36) würde gern den «Weihnachts-Fressbauch» loswerden. Gewissenhaft postet sie ein Foto von ihrem Zmorge: Lachs, Spinat, Frischkäse und Tomaten. «Neujahrsvorsätze und so», schreibt die TV-Blondine dazu. Wer es ihrer Meinung nach viel leichter beim Abspecken haben dürfte, ist Gatte Lucas Cordalis, der ab 13. Januar im Dschungelcamp zu sehen sein wird.

Allerdings wird sein Frühstück dafür nicht so lecker aussehen, wenn man an die kulinarischen Höhenflüge der Dschungelprüfungen denkt. So ist es gut möglich, dass dem 55-Jährigen mit Kudu-Penissen, Innereien und weiteren «Delikatessen» sehr schnell der Appetit vergehen wird.

Wer auch nicht mehr schlemmen und mehr auf sich achten will, ist Sarah Engels. Gemeinsam mit Ehemann Julian kündigt die 30-jährige Sängerin an, zumindest im Januar komplett auf Süssigkeiten verzichten zu wollen. «Auch kein Überfressen mehr, was wir im Dezember leider viel zu häufig gemacht haben», so Engels auf Instagram. Kleine Portionen und viel Wasser zu trinken sei ausserdem die Devise.

Mehr Lachen und lustiger sein

Aber nicht alles dreht sich um den Body. Nicht einmal bei Nacktkünstlerin Milo Moiré (40), bei der sich das Augenmerk normalerweise genau darauf richtet. Kurz vor Weihnachten liess sie sich, spärlich bekleidet natürlich, mit einem Weihnachtsbaum-Netzgerät verpacken. Die Kunstaktion mutete ulkig an und hat die Luzernerin laut den Tamedia Zeitungen dazu inspiriert, dieses Jahr vermehrt mit ihrer humoristisch-sportlichen Seite überraschen zu wollen. Welche Aktionen sich die Performancekünstlerin dazu einfallen lassen wird, bleibt abzuwarten.

Humor und Spass sind auch Schlagersängerin und Moderatorin Beatrice Egli (34) ein grosses Anliegen. «Viel zu lachen ist ein guter Wunsch für das Jahr 2023», so Egli. Auch die Ostschweizer Sängerin Lina Button (39) will sich mehr vergnügen. «Be more playful (sei verspielter)», so ihre Neujahrsbotschaft an sich selbst. Dazu teilt sie ein Bild, das sie beim Malen zeigt.

