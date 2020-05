Streit

Zuckerberg kritisiert Twitters Faktencheck scharf

US-Präsident Trump streitet sich mit Twitter und droht, Social-Media-Plattformen «stark zu regulieren oder zu schliessen». Jetzt mischt sich Facebooks Chef Mark Zuckerberg ein – und kritisiert Twitter.

US-Präsident Donald Trump will nach seiner Auseinandersetzung mit Twitter am Donnerstag eine Verfügung gegen Social-Media-Unternehmen vorstellen. Auf Twitter schrieb er: «Big Tech tut alles in seiner relativ grossen Macht, um in Anbetracht der Wahlen 2020 Informationen zu zensieren. Falls es tatsächlich dazu kommt, haben wir unsere Freiheit verloren. Das lasse ich niemals zu. Sie haben es im Jahr 2016 schon probiert und verloren. Jetzt drehen sie völlig durch.»