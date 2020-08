«Züchten muss man nicht wegen des Geldes, sondern für die Rasse»

Eine Schwyzer Hundehalterin züchtet Berner Sennenhunde. Dabei müssen ihre Tiere ganz viele Test bestehen. Ein Welpe scheidet schon mal aus – weil er blaue Augen hat.

So sieht es in der Schwyzer Sennenhunde-Zucht von Astrid Immler aus.

In der Regel schafft es die Hälfte eines Wurfes, zur Weiterzucht zugelassen zu werden.

So gibt es Gentest, auch charakterlich müssen sich die Tiere beweisen.

Im Garten von Astrid Immler aus Schwyz ist einiges los: Ihre Berner Sennenhündin sssd hat sechs Welpen. Zum ersten Mal züchtet Immler nämlich Nachwuchs. Und das bereitet ihr neben ganz viel Freude über die Junghunde auch einige Arbeit. Damit Sennenhunde überhaupt zur Zucht zugelassen werden, müssen sie etliche Tests bestehen. Laut Immler werden sie zum Beispiel im Alter ab 14 Monaten an den Gelenken geröntgt und es wird mit Gentests untersucht, ob keine Krankheiten vorliegen.

Ab 15 Monaten dann müssen sich die Tiere charakterlich beweisen: Der Wesenstest steht an. «Das wird etwa geprüft, wie die Hunde reagieren, wenn ein geschossen wird», so Immler. «Der Berner muss beweisen, dass er ruhig, unerschrocken, sportlich, liebenswürdig und anhänglich ist», sagte die Neu-Züchterin zu Pilatus Today .

50 körperliche Merkmale müssen stimmen

Und schliesslich werde auch der Körperbau der Hunde geprüft, rund 50 Punkte werden bewertet. Ob es einige Tiere aus dem Wurf von Schwyz zum Zuchthund bringt, steht noch in den Sternen, laut Immler schaffe es erfahrungsgemäss rund die Hälfte eines Wurfes, zur Weiterzucht zugelassen zu werden. Einer der süssen Welpen von ihr kommt dafür schon mal sicher nicht in Frage: Er hat blaue Augen. «Ich bin aber sicher, das wird ein guter Familienhund», sagt Immler.

Geld verdienen übrigens will sie mit ihrem Nachwuchs nicht, wie sie zu 20 Minuten sagte: «Züchten muss man nicht wegen des Geldes, es ist eine Nullrechnung, sondern für die Rasse. Und wer nicht gerne putzt und wäscht, sollte auch keine Sennenhunde züchten. Jeden Morgen bin ich nur am Putzen und am Waschen.»