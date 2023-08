Seltene Schafe gerissen: Gruppe Wolf Schweiz kritisiert Walliser Züchter

Elise und Beat Spycher haben ihre Schafzucht in Eisten VS aufgegeben . Nachdem ein Wolf fünf Tiere – es handelt sich dabei um seltene Walliser Landschafe – gerissen hatte, sahen sie keine Möglichkeit mehr, ihr Engagement fortzuführen. Dem «Walliser Boten» erzählten sie von ihrer Entscheidung und den Hintergründen. Nun hat die Gruppe «Wolf Schweiz» darauf reagiert.

«Die Züchter, die jetzt jammernd aufgeben, haben es während 17 Jahren verpasst, die amtlich anerkannten zumutbaren Herdenschutzmassnahmen zu ergreifen», schreibt Geschäftsführer David Gerke, der für die Grünen im Solothurner Kantonsrat sitzt , in einer Mitteilung.

Wolfsschützer: «Herdenschutz ist problemlos möglich»

«Herdenschutz ist auf dieser Alp nicht unmöglich, sondern problemlos möglich. Das sagt der Kanton in seiner Herdenschutzplanung und sage ich als ehemaliger Hirt auf dieser Alp», so Gerke weiter. In einem Beitrag auf Facebook führt er weiter aus: Er sei 2006 und 2007 zwei Sommer als Schafshirte auf der Alp Mattwald gewesen, wo die fünf Walliser Landschafe gerissen worden seien.