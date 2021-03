In der Nacht auf den Samstag verunfallte am Bahnhof Bern Bümpliz Nord eine 29-jährige Sprayerin.

Züge zu bemalen sei in der Graffiti-Szene das «Nonplusultra». «Dein Werk wird so von jedem wahrgenommen und du bekommst deinen Respekt», sagt ein Berner Sprayer.

Am Unfallort liegen Blumen, immer wieder verabschieden sich Menschen mit Tränen in den Augen vor Ort von der Verstorbenen: Die Sprayerin Y.A.* (29) kam in der Nacht auf Samstag in Bümpliz BE bei der Flucht vor der Polizei ums Leben. Diese hatte mehrere Personen dabei erwischt, als sie eine Zugskomposition besprühten. Die junge Frau war in der Region als Zeichnungslehrerin tätig, bei Schülern und der Szene ist die Trauer gross.