Fiasko beim Umzug – Zügelfirma kommt um 14.30 statt um 8 Uhr und verlangt auch noch mehr Geld

Zunächst erschien die Firma nicht zum vereinbarten Zeitpunkt. «Der Chef schrieb uns am Morgen, es reiche nicht um acht Uhr, man könne erst um zehn Uhr kommen. Um zehn Uhr meldete sich der Firmeninhaber telefonisch: Es werde nun 14 Uhr, dafür komme man mit acht Leuten. Meine Frau sagte ihm, dass wir für den Zügeltermin freigenommen hätten und nicht erst am Nachmittag anfangen könnten», sagt der Journalist.

Letztlich blieb den beiden aber nichts anderes übrig, als die neuerliche Terminverschiebung zu akzeptieren: «Wir mussten an dem Tag umziehen und sahen keine Chance, am Freitagvormittag noch ein anderes Unternehmen zu finden.»

Plötzlich 1000 Franken mehr

Es war bereits 19.30 Uhr, als der Chef seine Leute anwies, das Material auszuladen und in die neue Wohnung zu stellen. Mittlerweile hätten die Arbeiter ihre Professionalität aber vermissen lassen, sagt Orellano: «Sie stellten Matratzen auf den Asphalt, schoben Kisten, anstatt sie hochzuheben, und gingen mit dem Inventar grundsätzlich unsanft um.» Später beim Einräumen bemerkten der 20-Minuten-Redaktor und seine Frau mehrere Schäden wie zerbrochene Gläser oder Abschabungen an der Holztischplatte.

«Reine Drohgebärde»

Was die Verspätung angeht, sitzen die Zügelnden laut Nellen am kürzeren Hebel. «Theoretisch könnte man den Termin absagen, also vom Vertrag zurücktreten, aber dann steht man allein da.» Zudem dürfe der Widerruf nicht zur Unzeit erfolgen – also etwa, wenn das Unternehmen bereits unterwegs ist. Auch ein Schadenersatz lasse sich aufgrund der Verspätung kaum rechtlich einfordern, da der verzögerte Umzug zwar ärgerlich, aber eben kein echter Schaden sei.