Baden: Zürcher (25) will Parkhaus-Schranke überlisten

Er fuhr in einem kurzen Abstand einem anderen Wagen hinterher. Damit löste er einen Nachfahralarm aus.

Ein Zürcher hat im Dezember 2022 sein Auto in einem Parkhaus in Baden abgestellt.

Ein Zürcher versuchte, die Barriere bei einem Parkhaus in Baden auszutricksen.

Wem ist das nicht einmal schon passiert? Man will mit dem Auto aus dem Parkhaus fahren und plötzlich findet man das Ticket nicht mehr. Einem 25 Jahre alten Mann ist dies letzten Dezember passiert, als er an einem Sonntag gegen 3.30 Uhr das Parkhaus am Bahnhof Baden verlassen wollte. Der Zürcher löste das Problem aber auf die ungünstigste Art und Weise.