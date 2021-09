«Mitten aus seinem Leben gerissen» - Zürcher Alt-Nationalrat stirbt trotz Impfung an Corona

Herczog kam 1956 im Kindesalter als Ungarnflüchtling in die Schweiz. Er studierte an der ETH Zürich Architektur. Herczog begann seine politische Karriere als SP-Politiker, trat dann aber in die Progressiven Organisationen der Schweiz (Poch) über. 1979 wurde er in den Nationalrat gewählt. Nach der Auflösung der Poch kehrte er zur SP zurück. 1999 trat er nicht mehr an.