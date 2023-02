Basler Fasnacht: Aditotoro zeigt dem Zürcher Jan, wies läuft

In Basel ist Fasnacht! Mit dem Lichterlöschen am Morgestraich begann am Montag um Punkt vier Uhr die fünfte Jahreszeit. Zum ersten Mal vor Ort mit dabei: Jan Löning (25), Social-Media-Host von 20 Minuten. Für ihn als Zürcher ein Kulturschock: «Es ist mir ein Rätsel, wieso man so früh aufsteht, um im Dunkeln zu stehen. Immerhin verhindert das ohrenbetäubenden Pfeifen der Flöten, dass man einnickt», scherzt er. Den Tag musste er als Neuling allerdings nicht alleine bestreiten.