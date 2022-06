Fidschi : Zürcher Anwältin half Superjacht Amadea zu verstecken

Lange wurde darüber gerätselt, wem das millionenschwere Schiff im Hafen der Südseeinsel gehört. Wie Recherchen der «Tamedia-Zeitungen» zeigen, sollen bei der Verschleierungsaktion der mutmasslichen Jacht eines Putin-Vertrauten eine Schweizer Anwältin ihre Finger im Spiel gehabt haben.

Auf Fidschi wurde eine in Deutschland gebaute 300-Millionen-schwere Superjacht von den USA festgesetzt, sie soll nun an sie ausgeliefert werden. 106 Meter lang, Hubschrauberlandeplatz, Zehn-Meter-Pool, ein Aquarium für Hummer in der Kombüse, ein handbemaltes Pleyel-Klavier für Musikabende. Lange wurde darüber gerätselt, wem die Jacht überhaupt gehört. Die US-Behörden gehen davon aus, dass der russische Oligarch und Putin-Vertrauter Suleiman Kerimow der Inhaber der Jacht ist.