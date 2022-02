Virtual Roads – Zürcher App macht aus deiner Lieblingsstrecke ein Renn-Game

In Computer-Games und Rennsimulationen können berühmte Rennstrecken in erstaunlich realistischer Grafik nachgefahren werden. Doch wie wäre es mit der persönlichen Lieblingsstrecke, einem bekannten Bergpass oder dem eigenen Arbeitsweg? Das wird nun möglich – dank des Zürcher Startups Way Ahead Technologies mit der Unterstützung von Porsche.

Mit ihrem Projekt Virtual Roads reichen ein modernes Smartphone und die App von Way Ahead aus, um jede fahrbare Strecke einfach selbst digitalisieren zu können – danach kann sie in Game-Form nachgespielt werden. Und so funktionierts: Das Handy wird in einer Halterung hinter der Windschutzscheibe befestigt. Dessen Kamera filmt dann während der Fahrt den Streckenverlauf, die App zeichnet gleichzeitig auch die Sensor-Daten des Smartphones auf. Danach rechnet Virtual Roads die gesammelten Informationen in eine 3-D-Umgebung um, und zwar in weniger als einem Prozent der Zeit, die ein herkömmlicher Digitalisierungsvorgang per Laser dauern würde.

Nachspielen auf dem Handy

Aktuell ist die in diesem Prozess entstandene Datei mit Renn-Games wie «Assetto Corsa» kompatibel, doch in Zukunft soll die Strecke an jedem entsprechend ausgestatteten Simulator oder auch direkt auf dem Handy-Bildschirm nachgespielt werden können. «Nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit ist unsere Software mittlerweile so weit fortgeschritten, dass sie für Virtual Roads die Digitalisierung von Strecken mit bis zu acht Kilometern Länge in unter einer Stunde umsetzen kann», sagt Roger Rueegg, CEO und Gründer von Way Ahead Technologies. Zukünftig sei es denkbar, auch Daten der Fahrzeugsensorik wie die Querbeschleunigung oder die Fahrwerkregelung zu erfassen und in die digitale Simulation einzubinden. Und natürlich wird man die eigenen Strecken auch mit anderen Usern teilen können.

Dass Virtual Roads wirklich auf jeder fahrbaren Strecke der Welt funktioniert, zeigte der deutsche Rennfahrer und Le-Mans-Sieger Timo Bernhard im neuen Porsche 718 GT4 RS. Während er eine flotte Runde auf dem temporären Eis-Parcour des GP Ice Race in Zell am See drehte, wurde die Fahrt von Virtual Roads entsprechend aufgezeichnet und digitalisiert. Anschliessend fuhr Bernhard die Strecke dann im Rennsimulator nach. Wie in Games üblich, kann für die virtuelle Fahrt ein beliebiges Fahrzeug gewählt werden, und auch die Aufzeichnung der Strecke muss natürlich nicht unbedingt in einem Porsche gemacht werden. Die Streckencharakteristik wird möglichst realitätsnah umgesetzt: Einen unebenen Fahrbahnbelag quittiert ein entsprechend ausgerüsteter Simulator mit Vibrationen, eine zu schnell angefahrene Kurve mit einem Ausritt ins Gelände.

Wie Virtual Roads funktioniert, demonstrierte Le-Mans-Sieger Timo Bernhard am GP Ice Race in Zell am See. Porsche Der deutsche Rennfahrer drehte eine flotte Runde im neuen Porsche 718 GT4 RS auf dem temporären Eis-Track und zeichnete diese auf. Porsche Das Smartphone mit der Schweizer App wird dafür in einer Halterung hinter der Windschutzscheibe montiert. Porsche

Für Porsche ist Virtual Roads ein förderungswürdiges Projekt. «Wenn man Menschen nach der schönsten Strecke fragt, kommt jedem seine eigene, ganz persönliche Route in den Sinn. Dabei machen vor allem die charakteristischen Merkmale der Topografie den Reiz aus – ganz egal, ob es ein besonderer Alpenpass oder eine legendäre Küstenstrasse ist», sagt Porsche-Marketing-Chef Robert Ader. «Für diesen Wiedererkennungseffekt wollen auch wir sorgen. Mit einem deutlich vereinfachten Digitalisierungsprozess, der es jedem erlaubt, seine Lieblingsstrecke virtuell zu fahren.»

Way Ahead Technologies ist dabei nur ein Beispiel für die Zusammenarbeit von Porsche mit jungen, innovativen Unternehmen. Der Stuttgarter Sportwagenhersteller hat ein breit gefächertes Startup-Ökosystem aufgebaut, zu dem auch die Zürcher Firma gehört. Laut Porsche hat dieses Ökosystem den Anspruch, für verschiedenste Gründerteams den passenden Ansprechpartner zu bieten, egal in welcher Entwicklungsphase sich ihr Startup befindet. Neben Porsche Ventures gehören hierzu die Technologie- und Digitaleinheit Porsche Digital, der Company-Builder Forward 31 und der Frühestphasen-Investor APX, ein Joint Venture mit der Axel Springer SE.