Taifun auf Philippinen – Zürcher bangen um befreundetes Paar auf zerstörter Ferieninsel

via REUTERS

375 Menschen haben das Leben verloren, über 400’000 Menschen mussten in Notunterkünften untergebracht werden.

Am Donnerstag wütete der Taifun «Rai» auf den Philippinen.

Palmen, die auf den Strassen liegen, dazwischen Autos mit eingeschlagenen Scheiben und Menschen, die vor ihren zerstörten Häusern auf Matten liegen: Der Tropensturm «Rai», der am Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde auf die Philippinen getroffen ist , hat eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Zahlreiche Gebäude wurden dem Erdboden gleichgemacht, mindestens 375 Menschen sind ums Leben gekommen, 56 weitere werden noch vermisst.

Schwer getroffen wurde dabei vor allem die bei Surfern und Surferinnen beliebte Ferieninsel Siargao. Seit fünf Jahren auf der Insel wohnhaft ist auch ein Zürcher Paar. Kurz bevor der Taifun über den südostasiatischen Inselstaat fegte, meldete sich die Frau noch bei der Jugendfreundin Hanan Moser. «Wir gehen in die Höhe, falls es gefährlich wird am Wasser», habe sie ihr am Mittwoch geschrieben. Das war die letzte Nachricht des Paares, die Moser seither erhalten hat.