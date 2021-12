Zürcher Basil Eidenbenz brilliert in zweiter Staffel des Netflix-Hits «The Witcher»

1 / 8 Der Zürcher Basil Eidenbenz (28) spielt in der zweiten Staffel von «The Witcher», die am Freitag auf Netflix erschienen ist, eine Episodenhauptrolle . Instagram/basil.eidenbenz Der 28-Jährige lebt und arbeitet seit zehn Jahren in London. Dort absolvierte er die in der Schweiz begonnene Schauspielschule EFAS (European Film Actor School). imago images/PA Images Im Netflix-Hit «The Witcher» ist er in der Rolle des Eskel zu sehen. Ursprünglich sollte der Schauspieler Thue Ersted Rasmussen (Fast & Furious 9) den Part übernehmen. Allerdings berichtete «Deadline», dass der Darsteller gezwungen war, die Hexer-Rolle aufzugeben. Instagram/basil.eidenbenz

Darum gehts Am Freitag ist die zweite Staffel der Erfolgsserie «The Witcher» auf Netflix erschienen.

Die Reaktionen der Fans auf Social Media fallen äusserst positiv aus.

Eine der Hauptrollen spielt der Zürcher Schauspieler Basil Eidenbenz (28).

Im Interview mit 20 Minuten verrät er, wie es so weit kommen konnte und welcher sein persönlicher Superhelden-Moment war.

Über ein Jahr mussten die Fans der Fantasy-Serie auf eine Fortsetzung warten: Nun erschien die zweite Staffel der Hit-Show «The Witcher» auf der Streaming-Plattform Netflix – und schaffte es direkt auf Platz eins der weltweit meistgesehenen Netflix-Serien im Dezember.

Besonders freuen dürfte das den Zürcher Schauspieler Basil Eidenbenz. Der 28-Jährige spielt an der Seite von Hollywoodstar Henry Cavill (38) die Rolle des Eskels – die er durch einen glücklichen Zufall ergattern konnte: «Mit einer Anfrage hatte ich damals überhaupt nicht gerechnet, denn die Rolle war eigentlich bereits vergeben», so der Schauspieler in einem früheren Gespräch mit 20 Minuten.

Ursprünglich sollte Thue Ersted Rasmussen den Eskel spielen. Aus terminlichen Gründen musste er jedoch absagen. «So bot sich mir eine riesige Chance. Ich nahm das Casting-Tape auf, schickte es ein und bekam die Rolle sofort», erinnert sich Eidenbenz.

«Holy Shit, das passiert gerade wirklich!»

Die Dreharbeiten, die vor rund einem Jahr zu Ende gingen, fanden etwas ausserhalb von London auf einem alten Militärflughafen statt: «In den Flugzeughangars sind ganze Welten aufgebaut worden. Das ist ganz schön beeindruckend», sagt der Zürcher.

Durch die mächtigen Kulissen habe sich auch seine Rolle extrem real angefühlt: «Einige Schauspielende hatten mir schon von ihren Superhelden-Momenten berichtet, in denen sie vollkommen realisierten, was gerade passiert, wie sie in der Rolle aufgehen und es kaum fassen können, dass sie die Rolle verkörpern dürfen. Ich hatte meinen Superhelden-Moment, als ich das erste Mal kostümiert übers Set lief, das Schwert auf dem Rücken an einem Spiegel vorbeiging. Da dachte ich: Holy Shit, das passiert gerade wirklich!»

Fans warten schon auf dritte Staffel

Die Zuschauerinnen und Zuschauer scheinen vom Endresultat begeistert zu sein, wie erste Reaktionen auf Twitter und Instagram zeigen. «Ich habe mir bereits die ganze Staffel angesehen und finde sie absolut fantastisch», schreibt etwa eine Twitter Userin.

Ein anderer User gesteht, dass er sich alle acht Episoden an einem Stück angesehen hat und will wissen: «Wann erscheint die dritte Staffel?» Das dürfte wohl noch ein Weilchen dauern, doch die gute Nachricht ist: Netflix hat bereits grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben.

Zweite Staffel übertrumpft die erste

Die zweite Staffel scheint derweil noch beliebter zu sein als die erste, wie eine Auswertung der Rezensionsseite «Rotten Tomatoes» zeigt. So gefiel der erste Teil rund 68 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer – die Fortsetzung hingegen stolzen 96 Prozent. Auch wenn sich diese Zahlen noch verändern könnten, steht fest: Das erste Feedback fällt durchaus positiv aus.

Ein möglicher Grund dafür könnte der Schauspieler sein, der hinter der Figur Nivellen steckt, die gleich in der ersten Episode vorkommt: Es ist Kristofer Hivju (43). Er spielt in der Hit-Serie «Game Of Thrones» den Fanliebling Tormund Riesentod.