14 Diebe, 760’000 Franken Deliktgut

Zürcher Behörden zerschlagen Einbrecherring

Ermittlungserfolg für die Zürcher Behörden. 14 Personen sollen für über 70 Delikte verantwortlich sein, davon mehrheitlich Einbrüche.

Nach einer Festnahme im März 2019 in der Stadt Zürich haben Abklärungen und Spurensicherung gezeigt, dass der damals 18-jährige Mann für weitere Delikte in Frage kommt. Die Ermittlungen zeigten rasch, dass es sich beim Verhafteten nicht um einen Einzeltäter handelte, sondern dass mehrere Personen in jeweils unterschiedlicher Zusammensetzung Delikte begangen hatten.

Mehr als 80 Einvernahmen

Mit aufwändigen Ermittlungshandlungen sowie der Durchführung von mehr als 80 polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen liess sich in der Voruntersuchung gegen 14 Personen im Alter von 17 bis 33 Jahren der Verdacht auf die Begehung von mehr als 70 Delikten in unterschiedlicher Konstellation erhärten.

Von Kamera gefilmt

Der Deliktsumme beträgt rund 760'000 Franken, wobei vorwiegend Bargeld, Schmuck, elektronische Geräte, Werkzeuge und CBD-Marihuana entwendet wurden. Bei einem Einbruch in eine CBD-Marihuanaplantage in Schönenberg an der Thur wurde die Täterschaft auf Video aufgezeichnet, wie es in der Mitteilung heisst. Der Sachschaden im Zusammenhang mit den begangenen Delikten beläuft sich auf etwa 75'000 Franken.