Impfpflicht durch die Hintertür? – Zürcher Berufsschule plant Maturareisen nur für Geimpfte und Genesene

Für Lernende der Berufsfachschule Uster (BFSU) steht im nächsten Frühjahr eine Maturareise für ihre interdisziplinarische Projektarbeit an. Am Montag wurden die Schüler und Schülerinnen der BFSU mündlich darüber informiert, dass sich die Schulleitung dazu entschlossen habe, für die Maturareise eine 2G-Pflicht einzuführen. Somit dürften nur geimpfte oder genesene Lernende an der Reise teilnehmen. Mehrere Lernende der BFSU wandten sich daraufhin an 20 Minuten.

Für Nils Hiltebrandt (17) ist d er Entscheid nicht nachvollziehbar. Er befindet sich im dritten Lehrjahr und absolviert die technische Berufsmatura an der BFSU. Seine Klasse habe sich entschieden, für die bevorstehende Arbeit eine Woche nach Genf zu reisen. Dort sollen in Zweiergruppen Interviews für die Projektarbeit durchgeführt werden.

«Fast schon diskriminierend»

«Ich finde es eine Unverschämtheit», sagt der 17-Jährige. Er selbst besitze kein Zertifikat und könnte mit einer 2G-Regel nicht an der Maturareise teilnehmen: «Man legt den Schülern quasi einen Impfzwang auf, weil man fast nach Genf gehen muss, um die Arbeit richtig abschliessen zu können.» Schüler und Schülerinnen, welche nicht mitgehen könnten, müssten in der Schule bleiben und von dort aus Arbeiten verrichten.

Hiltebrandt ist der Meinung , dass die 2G-Pflicht a u ch u ngerecht für seinen Arbeitspartner sei, der so alleine nach Genf reisen und die Interviews führen müsste. «Es ist fast schon diskriminierend, dass die Ungeimpften einfach ausgeschlossen werden.»

Sorgen um Qualität der Projektarbeit

Die Schulklassen der BFSU seien mündlich von der jeweiligen Fachlehrperson über die 2G-Pflicht informiert worden. Eine Begründung für den Entscheid hätten sie nicht erhalten. Auch die geimpften Klassenkameraden können den Entscheid laut Hiltebrandt nicht nachvollziehen: «Wir haben uns deshalb als Klasse entschieden, dem Rektor eine Mail zu schreiben.»

Falls die 2G-Pflicht bestehen bleibe, mache sich Hiltebrandt Sorgen um seine Arbeit: «Die Qualität wird deutlich abnehmen, wenn nur einer von unserem Team vor Ort recherchieren und Interviews durchführen kann. Es ist unfair, wenn wir deswegen eine schlechtere Note erhalten.»

Reisen erfordern unterschiedliche Massnahmen

Otto Schlosser, Rektor der BFSU, verteidigt den Entscheid der Schule gegenüber 20 Minuten. Die Vorbereitung der Berufsmaturareisen und der Sprachaufenthalte nehme eine mehrmonatige Zeitspanne in Anspruch. «Bis zur Durchführung müssen laufend die Corona-Situation, eine mögliche Absage der Reise und allfällige Stornierungsgebühren im Auge behalten werden», so Schlosser. Da die Reisen nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland stattfänden, g e lten unterschiedliche Schutzmassnahmen.

«Für Reisen mit Übernachtungen gilt gemäss den aktuellen Vorgaben grundsätzlich die Zertifikatspflicht mit 2G-Regel, also geimpft oder genesen», sagt der Schulrektor. Auf welche Vorgaben Schlosser sich hierbei abstützt, war am Mittwoch nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Laut Rechtsanwalt Livio Bundi dürften Schulen die 2G-Regel nur bei freiwilligen Schulveranstaltungen mit Übernachtung, insbesondere bei Lag e rwochen, e inführen. Da die Maturareise für die Lernenden aber verpflichtend ist, sieht Bundi hier einen möglichen Verstoss (siehe unten ) .

Für Inlandreisen sollen Tests möglich sein

Noch ist für Nils Hiltebrandt und seine ungeimpften Klassenkameradinnen und -kameraden aber nicht alles verloren. Schlosser schliesst nicht aus, dass die Schulleitung die Bestimmungen für Reisen in der Schweiz bis im Frühjahr noch lockert. Würden d iese heute stattfinden, wäre das laut dem Rektor möglich : «Bei Reisen in der Schweiz könnten auch Personen teilnehmen, die nicht über ein 2G-Zertifikat verfügen, sofern sie bei Abreise einen gültigen PCR-Test nachweisen und sich während der Reise nochmals testen lassen.»

In diesem Fall würden die Tests von der Schule bezahlt, bestätigt Schlosser. «Weil wir jedoch nicht wissen, welche oder ob überhaupt noch Vorschriften bei der Durchführung im Februar und März 2022 gelten werden, müssen wir uns leider noch etwas im Spekulativen bewegen.» Es werde jedoch alles daran gesetzt, alle Reisen durchführen zu können.

Darf die Berufsschule eine 2G-Regel für die Maturareisen einführen? Rechtsanwalt Livio Bundi sieht in der 2G-Regel für obligatorische Schulanlässe einen möglichen Verstoss. bratschi.ch Herr Bundi, darf die Berufsfachschule Uster eine 2G-Pflicht für die Maturareise beschliessen? Bundi: Massnahmen bei der Bekämpfung der Covid-19-Epidemie im Bereich der Sekundarstufe II fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit der Kantone. Der Zürcher Regierungsrat hat im Herbst 2021 die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie im Bildungsbereich erlassen. Diese berechtigt unter anderem Berufsfachschulen, die Teilnahme an freiwilligen Schulveranstaltungen mit Übernachtung, insbesondere Lager, vom Nachweis eines gültigen Covid-19-Impfzertifikats beziehungsweise eines gültigen Covid-19-Genesungszertifikats abhängig zu machen. Vorliegend dürfte es sich um keine derartige «freiwillige Schulveranstaltung» handeln, da es um die Erstellung einer Projektarbeit geht. Eine Berufsfachschule darf in einem solchen Fall keine 2G-Pflicht beschliessen. Muss ein solcher Entscheid des Schuldirektors im Voraus mit anderen Instanzen abgesprochen werden? Bundi: Für die Anordnung einer 2G-Pflicht an einer Berufsfachschule durch den Schuldirektor besteht bei obligatorischen Schulveranstaltungen keine gesetzliche Grundlage. Eine 2G-Pflicht kann von der Schulleitung nur für freiwillige Schulveranstaltungen mit Übernachtung beschlossen werden. Auch in diesen Fällen ist jedoch das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten, nehmen die Berufsfachschulen doch eine öffentliche Aufgabe wahr. Es geht um den Bereich der beruflichen Grundbildung und der Besuch der Berufsfachschule ist während der ganzen Lehrzeit obligatorisch. Eine 2G-Pflicht verträgt sich damit nicht.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143