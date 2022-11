Zürcher Bezirksgericht: «Jemand sollte dich zerstückeln» – Beschimpfung kostet Zürcher 1800 Franken

Die Aussenministerin schaltete die Staatsanwaltschaft in Berlin ein. Diese gelangte an die Schweizer Behörden, die den Hassmailabsender rasch eruieren konnten.

Das Mail wurde unter dem Nicknamen «Papierlischwizer» abgeschickt. Der Verfasser war ein in Moskau geborener 39-jähriger Student, der in Zürich lebt. Er schrieb der damaligen Vorsitzenden des Bündnis 90/Die Grünen: «Jemand sollte dich zerstückeln, du dumme N*tte». Die Politikerin, die zwei Monate später als erste Frau deutsche Aussenministerin wurde, schaltete die Staatsanwaltschaft in Berlin ein. Diese gelangte an die Schweizer Behörden, die den Hassmailabsender rasch eruieren konnten.

Der Mann wurde schliesslich im Juni 2022 von der Zürcher Staatsanwaltschaft per Strafbefehl wegen Beschimpfung zu einer unbedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 30 Franken (1800 Franken) verurteilt. Zudem muss er für die Verfahrenskosten von 800 Franken aufkommen. Die Staatsanwältin schrieb, dass «die Geschädigte in ihrer Ehre verletzt wurde, was der Beschuldigte beabsichtigte, zumindest aber billigend in Kauf nahm». Doch weil der betreffende Student den Strafbefehl anficht, steht er am Freitag vor dem Zürcher Bezirksgericht.