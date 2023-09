Letzigrund: «Miserablen Verhältnisse» – FCZ tobt wegen Rasen

«Der Platz heute war eine Katastrophe», sagte Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti nach dem Europa-League-Spiel am vergangenen Donnerstag im Stadtzürcher Letzigrund. Die Verhältnisse wurden auch am Samstag zwischen GC und St. Gallen nicht besser: «Das hat nicht mehr viel mit Rasen zu tun», meinte SRF-Kommentator Sascha Ruefer. Pünktlich zum ersten Zürcher Derby der Saison am Dienstag ist der Rasen im Zürcher Sportstadion einmal mehr in einem katastrophalen Zustand.