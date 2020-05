«Ohh! Lala! Cherie!»

Zürcher Club lädt zum Burlesque-Livestream

Der Plaza Club im Kreis 4 verschiebt seinen Burlesque-Event aufgrund der aktuellen Corona-Lage mit einem Livestream in die Wohnzimmer der Gäste. Stars aus der ganzen Welt sind mit dabei.

Eigentlich hätte der Zürcher Plaza Club im Kreis 4 am Samstag zur grossen «Ohh! Lala! Cherie!»-Burlesque-Show eingeladen. Doch aufgrund der aktuellen Vorschriften des Bundes bleiben die Plaza-Türen geschlossen. Von der Krise lässt sich der Club aber nicht aufhalten und bringt die Show nun mit einem Livestream in die Wohnzimmer.

Aus der ganzen Welt werden sich am Samstag ab 21 Uhr Burlesque-Künstlerinnen und Künstler zuschalten und vor der Kamera performen – darunter preisgekrönte Stars der Szene wie Reuben Kaye, Zelia Rose, Frankie Fictitious, Chris Oh oder Loulou D’Vil. Was für Performances die Zuschauer erwarten können, sehen Sie im Video. «Die Herausforderung, eine Live-Show in eine Video-Show zu verwandeln, besteht darin, die Interaktion mit dem Publikum aufrechtzuerhalten», so die Veranstalter. Deshalb werde es am Samstag einen zusätzlichen Live-Chat geben, wo Künstler und Publikum sich austauschen und animieren können.