«Virus wütet überall» - Zürcher Club ruft Gäste nach positiven Corona-Fällen zum Testen auf

Auf Facebook appellieren die Betreiber nun an ihre Gäste, sich umgehend testen zu lassen.

Auf Facebook appellieren die Betreiber des Zürcher Clubs Exil an ihre Gäste, sich umgehend testen zu lassen. Der Grund: «Es sind mehrere Fälle bekannt, die am vergangenen Freitag bei uns zu Gast waren und positiv getestet wurden», schreiben die Betreiber auf Facebook. «Nau.ch» berichtete am Donnerstag zuerst darüber.