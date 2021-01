So ziehen zwei Schwergewichte im Schweizer Volleyballsport vor Gericht: die Volero Zürich AG und der VBC Züri Unterland. Das Ziel: Die Wiedereinführung des Auf- und Abstiegs in der NLA und NLB. So hatte der Verband Anfang Dezember entschieden, dass in den Ligen unterhalb der Nationalliga A der Spielbetrieb erst wieder fortgesetzt werde, wenn es die epidemiologische Lage und die Behörden zuliessen. Und: Falls die Saison im Frühjahr wieder losgehen sollte, es keine Auf- und Abstiege gibt.