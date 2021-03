Die Teilnehmenden können nicht nur konsumieren, sondern sich via Avatare aktiv beteiligen.

Mehrere bekannte Zürcher Clubs laden am Samstag zu einem virtuellen Clubfestival ein.

Hive, Zukunft und X-tra – sie alle sind derzeit wegen Corona geschlossen und bleiben es vorerst. Doch am kommenden Samstagabend organisieren fünf Zürcher Clubs zusammen mit der Bar & Club Kommission Zürich (BCK) das erste virtuelle Clubfestival für Zürich. Von 21 Uhr bis Mitternacht gibt es elektronische Musik mit lokalen DJs und Live-Acts.

«Wir wollen das Warten auf den Ausgang verkürzen», sagt BCK-Sprecher Alexander Bücheli. Der Event wartet mit einer Besonderheit auf. Neben der Musik stehe der soziale Austausch im Vordergrund. «Die Teilnehmenden tauchen als Avatare in die virtuelle Zürcher Nacht ein», erklärt Bücheli. Dank der Technologie des Zürcher Start-ups Fruss.com ist es den Partygängern dabei möglich, wie im richtigen Club miteinander zu kommunizieren und sich in den virtuellen Lounges für Videochats zu verabreden. Der Zugang erfolgt über www.limmatstream.ch und ist kostenlos.

Bereits im Januar hat die Bar & Club Kommission eine Online-Gala durchgeführt, um Geld für den Zürcher Nachtkulturfonds zu sammeln. Anfang Februar wurden 70’000 Franken an Künslterinnen und Künstler sowie Betriebe in Not ausbezahlt. Auch das virtuelle Clubfestival ist ein Teil der Fundraising-Kampagne mit dem Titel «Für e gueti Nacht – Ausgeben statt ausgehen». Informationen zum Spenden gibts auf www.ausgebenstattausgehen.ch.