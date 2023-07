Super League Prognose: YB wird Meister, FCZ und GC müssen unten durch

1 / 12 Platz 1 – YB Die Neuzugänge wie Lukasz Lakomy finden sich schnell zurecht. Der Meister verteidigt seinen Titel ohne Probleme. Marc Schumacher/freshfocus Platz 2 – Lugano Die Tessiner spielen erneut eine starke Saison – auch dank Neuzugang Shkelqim Vladi. Marusca Rezzonico/Freshfocus Platz 3 – Basel Marc Schumacher/freshfocus

Nach der Liga-Aufstockung starten am Wochenende neu zwölf Teams in die neue Super-League-Saison. Mit dem neuen schottischen Modell wird die Liga nachdem jedes Team zweimal gegeneinander angetreten ist, in zwei Gruppen halbiert. Während die ersten sechs den Meistertitel ausspielen, geht es in der anderen Gruppe um den direkten Abstieg und die Barrage. 20 Minuten tippt, wer am Saisonende wo steht.

1. YB

Zu einem ähnlichen Durchmarsch wie in der vergangenen Saison wird es aufgrund der europäischen Doppelbelastung nicht kommen, am Ende werden die Berner ihren Titel aber dennoch souverän verteidigen. Auch, weil sich die YB-Verantwortlichen bereits im Vorjahr mit dem Transfer von Kastriot Imeri auf den Abgang von Spielmacher Fabian Rieder vorbereitet haben. Alle anderen Schlüsselspieler konnten gehalten werden, gleichzeitig verstärkte sich YB mit dem polnischen Talent Lukasz Lakomy (Lubin) und auch mit Darian Males (Inter).

2. Lugano

Auch die Tessiner stehen bereits sicher in einer europäischen Gruppenphase. Den Chicago-Wechsel von Ousmane Doumbia hat man in Lugano mit dem Zuzug von Sion-Captain Anto Grgic kompensiert. Ansonsten hat der Cupfinalist sein Kader zu grossen Teilen zusammengehalten. Zudem kommt mit Shkelqim Vladi (Aarau) der Challenge-League-Topscorer ins Cornaredo.

3. Basel

90 Prozent des Kaders wollte FCB-Boss David Degen zusammenhalten. Von diesem Vorhaben hat man sich in Basel schon längst verabschiedet. Andy Diouf (Lens), Zeki Amdouni (Burnley), Darian Males (YB), Kasim Adams (Hoffenheim), Andi Zeqiri (Brighton), Bradley Fink (Leihe zu GC) und Andy Pelmard (Clermont Foot) sind allesamt weg – Dan Ndoye könnten noch folgen. Mit Stürmer Thierno Barry (Beveren) konnte der FCB zwar den Topscorer der zweiten belgischen Liga verpflichten und mit Dominik Schmid von GC wurde die Defensive verstärkt. Noch sind aber zahlreiche Baustellen offen.

4. Luzern

Mit Teddy Okou (Lausanne-Ouchy) und Kevin Spadanuda (Ajaccio) haben die Zentralschweizer ihre Aussenbahnen neu besetzt. Ganz vorne soll Ex-FCB-Stürmer Kemal Ademi (Khimki) für die Tore sorgen. Machen die talentierten Eigengewächse Pascal Loretz, Severin Ottiger und Lars Villiger den nächsten Schritt, dürfte der FCL erneut ums internationale Geschäft mitspielen. Das Wechseltheater um nun Ex-Captain Ardon Jashari könnte die Euphorie aber zumindest in der Startphase trüben.

5. Servette

Mit Kevin Mbabu (Fulham) und Gaël Clichy (vereinslos) verlieren die Genfer zwar ihr Aussenverteidiger-Duo, ansonsten kaum Abgänge. Dafür ist mit dem Zuzug von Jérémy Guillemenot ein kleiner Transfer-Coup gelungen. Nach fünf Jahren unter Alain Geiger hat in diesem Sommer René Weiler übernommen. Eine Wiederholung des Vize-Meistertitels scheint aber unabhängig von der Trainerwahl unrealistisch.

6. St. Gallen

Ohne Emmanuel Latte Lath (Atalanta) und Jérémy Guillemenot (Servette) müssen die Ostschweizer in der Super League 25 Saisontore ersetzen. Mit Betim Fazliji (St. Pauli) kehrt zwar der verlorene Sohn in den Kybunpark zurück, dafür könnte Identifikationsfigur und Captain Leonidas Stergiou noch wechseln und auch um Lukas Görtler gibt es zumindest Gerüchte. St. Gallen droht eine Saison im Mittelmass.

7. Zürich

Mitten in der heissen Transferphase steht der FCZ ohne Sportchef da. Marinko Jurendic wechselt auf Anfang August zu Augsburg, als Übergangslösung steht Spielervermittler Milos Malenovic Präsident Ancillo Canepa beratend zur Seite. Mit Becir Omeragic (Montpellier) und Blerim Dzemaili (Karriereende) haben die Zürcher zwei Teamstützen verloren, auch Topscorer Aiyegun Tosin könnte noch gehen. Argumente für ein besseres Abschneiden als in der vergangenen Saison fehlen bislang, der FCZ könnte gar den Sprung in die Meisterrunde der besten sechs verpassen.

8. Lausanne-Sport

Wohl der stärkste der drei Waadtländer Aufsteiger. Der Ineos-Club geht mit einem praktisch unveränderten Kader in die neue Saison. Mit der Verpflichtung von Kaly Sène (Basel) hat Lausanne sogar noch etwas aufgerüstet. Beim FCB konnte der Stürmer seine Qualitäten nie wirklich zeigen – anders als während seiner Leihe bei GC, als er in der Saison 2021/2022 in 25 Spielen zehn Tore erzielte und vier weitere vorbereitete.

9. GC

Viele Abgänge hat der Rekordmeister bislang zu verzeichnen, darunter zahlreiche Leistungsträger wie Hayao Kawabe (Lüttich), Dominik Schmid (FCB), Tomas Ribeiro (Vitória Guimarães), Petar Pusic (NK Osijek), André Moreira (offen), Noah Loosli (Bochum), Bendegúz Bolla (Wolverhamtpon) und Guilherme Schettine (Ural). Es wird alles andere als eine einfache Aufgabe für den neuen GC-Coach Bruno Berner, der noch auf einige Zugänge hofft. Daran dürften auch die beiden verpflichteten Routiniers Michael Kempter (St. Gallen) und Pascal Schürpf (Luzern) sowie Sturmtalent Bradley Fink (Leihe aus Basel) wenig ändern.

10. Winterthur

Das grosse Ziel beim letztjährigen Aufsteiger ist und bleibt der Ligaerhalt. Basil Stillhart (St. Gallen), Luca Zuffi (Sion), Aldin Turkes (Lausanne) und Silvan Sidler (Bielefeld) und Trainer Patrick Rahmen (U-21-Nati) hat sich Winterthur mit cleveren Transfers viel Erfahrung ins Team geholt. Den Sprung unter die besten sechs dürften die Zürcher aber dennoch verpassen.

11. Lausanne-Ouchy

Der Barrage-Sieger ist vor Saisonstart die grösste Wundertüte. Für die Lausanner geht es trotz millionenschwerem Besitzer vor allem darum, die Klasse zu halten. Mit Teddy Okou (Luzern) hat SLO einen der grossen Aufstiegshelden bereits verloren, namhafte Neuzugänge sucht man (noch) vergebens.

12. Yverdon

Im vergangenen Jahr galt Winterthur als Abstiegskandidat Nummer eins, am Ende erwischte es aber Sion. Für Yverdon dürfte es dennoch eine lange Saison werden, auch weil der letztjährige Challenge-League-Meister mit Knipser Koro Koné (Thun), Mittelfeldmotor Ali Kabacalman (Sion) und Abwehrchef Sead Hajrovic (Xamax) gleich drei Teamstützen verliert.