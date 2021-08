Gil Glaze kanns kaum glauben - Zürcher DJ performt mit Superstar Shawn Mendes

Der Zürcher DJ Gil Glaze legte am Freitag im New Yorker Club Lavo auf – und fiel aus allen Wolken, als sich Sänger Shawn Mendes kurzfristig als Gastperformer anmeldete.

So ging Shawn Mendes am Freitagabend während des Sets des Zürcher DJs Gil Glaze ab. Der 23-jährige Superstar performte seinen neuen Song «Summer of Love». Gil Glaze

Darum gehts Der Zürcher DJ Gil Glaze tourt derzeit durch die USA.

Kurz vor seinem Auftritt im New Yorker Club Lavo meldete sich das Management von Superstar Shawn Mendes (23). Der US-Superstar wolle beim Auftritt von Gil Glaze seine neueste Single «Summer of Love» performen.

«Es war eine crazy Nacht, die ich nie mehr vergessen werde», so der 27-jährige Gil Glaze.

Was vergangenes Wochenende passierte, hätte sich Gil Glaze nicht träumen lassen. Der 27-jährige Zürcher DJ, der momentan in den USA tourt, war am Freitagabend für einen Headliner-Auftritt im New Yorker Club Lavo gebucht. Der Abend verlief allerdings anders, als sich das Gil Glaze, der schon für das DJ-Duo The Chainsmokers und Grammy-Preisträger Tiësto erfolgreiche Remixes machte, vorgestellt hatte.

So kam zwei Tage zuvor das Management von Popstar Shawn Mendes auf Gil zu und meldete, dass Shawn mit Gil seine neueste Single «Summer of Love» während der Clubnacht performen wolle. «Ich war natürlich total aufgeregt und habe mich unglaublich gefreut», sagt Gil Glaze. Insgeheim habe er aber noch abgewartet: «Bei Celebs weiss man nie, was passiert.»

«Er ist ein echter Gentleman»

Am Freitag kam schliesslich ein zweiter Anruf des Managements und eine Mail mit dem Downloadlink des Tracks – Shawn Mendes werde mit Sicherheit im Club auftauchen. Was der 23-jährige Superstar um ein Uhr nachts dann auch tatsächlich tat: Er schlich sich rein, ohne dass ihn jemand erkannte. «Er trank eine Weile Tequila in einer Ecke, dann stand er auf, nahm das Mikro und wir legten gemeinsam los», so Gil Glaze. Im ausverkauften Club gabs natürlich keine Haltung mehr, «die Leute flippten aus», sagt der Zürcher Musiker.

Nachdem der kanadische Popstar und Freund von Sängerin Camila Cabello (24) seine neue Single «Summer of Love» performt hatte, blieb er noch 45 Minuten im Club – und tanzte sogar noch zu Gil Glazes aktueller Single «West LA».

Später habe sich Shawn Mendes beim Schweizer noch persönlich verabschiedet. «Er wollte mich kennenlernen, deshalb kam er hinters DJ-Pult und bedankte sich», so Gil Glaze. Shawn sei ein echter Gentleman – nicht wie viele andere Promis. «Das hat mir als junger Künstler echt viel bedeutet», sagt der Zürcher. «Es war eine crazy Nacht, die ich nie mehr vergessen werde.»

Wie Sean Mendes und Gil Glaze gemeinsam abgingen? Die Fotobeweise gibts auf Gil Glazes Insta.

