Zürcher Drehbuchautorin streikte vor Netflix

Darum gehts In Hollywood wird seit Monaten gestreikt.

Drehbuchautorinnen und -autoren fordern bessere Arbeitsbedingungen.

Die Zürcherin Rahel Grunder hat bereits in Hollywood an Produktionen mitgearbeitet und war im Mai selbst am Streik dabei.

In Hollywood geht momentan nichts mehr. Seit dem 2. Mai befinden sich die Drehbuchautorinnen und -autoren im Streik. Am Donnerstag legten auch die Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Arbeit nieder. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen von der Alliance of Motion Picture and Television (AMPTP). Die Zürcherin Rahel Grunder arbeitet seit 2001 als Drehbuchautorin und war auch schon in den USA tätig – zuletzt vor einem Jahr.

Die Arbeitssituation in der Schweiz sei nur schwer mit der in Hollywood vergleichbar. «Was in den USA als Low-Budget-Produktion gilt, zählt in der Schweiz als normale Produktion», erzählt sie. Jedoch ist nicht alles in Hollywood so glamourös, wie es scheint. «Die Teams, in denen man arbeitet, sind dort teilweise klein und der Workload demnach grösser. Man arbeitet manchmal an Drehbüchern, ohne zu wissen, ob die Produktion überhaupt stattfindet. Wenn sie ins Wasser fällt, hat man für wenig geschuftet.» Dies sei genau ein Punkt, gegen den sich die Filmschaffenden im Streik wehren. Sie fordern unter anderem mehr Mitarbeitende in den sogenannten «Pre-Greenlight Rooms», also dem Stadium, bevor eine Produktion bewilligt werde.

Wegen Streaming fehlt Teil des Einkommens

Ein weiterer Streitpunkt bildet die Entlohnung. «Früher war es so, dass man eine Beteiligung an den Einnahmen der DVD Verkäufen erhielt. Diese nicht unbeträchtlichen Einnahmen fehlen nun. Netflix und Co. wehren sich gegen die Veröffentlichung solcher klaren Kennzahlen», erklärt Grunder. Es sei aber auch nicht ganz einfach, nachzuverfolgen. «Wie will man messen, wie viele Abos aufgrund einer bestimmten Produktion abgeschlossen wurden?», so die Zürcherin. Das Traurige: «Die Lohnverbesserungen, die gefordert werden, würden genau zwei Prozent des Gewinns der AMPTP betreffen», meint sie.

Die Drehbuchautorin war im Mai selbst am Streik mit dabei. «Zu Beginn war ich mit Freundinnen und Freunden unterwegs. Irgendwann ging ich dann aber allein und lernte viele tolle Menschen kennen. Pro Tag habe ich 17’000 Schritte zurückgelegt», erinnert sie sich. Vor dem Sitz von Netflix hielt sie ein Schild, welches eine Anspielung an die Hitshow«Stranger Things» bildet. Darauf stand «I can write stranger things than this but only if you pay me» (dt. «Ich kann komischere Sachen schreiben als das, aber nur wenn ihr mich bezahlt»). Der Zusammenhalt vor Ort sei sehr schön gewesen, so die Zürcherin. Unterdessen bekommen die Streikenden in einigen Restaurants sogar gratis Essen, Foodtrucks seien vor Ort und Wasser werde verteilt. «Auch die Bürgermeisterin von Los Angeles hat sich für den Streik ausgesprochen», meint die Filmschaffende.

«Ich habe Angst vor Streikmüdigkeit»

Trotzdem bekommt sie von ihren Arbeitskolleginnen und -kollegen vor Ort viel Frustration mit. «Es ist sehr belastend für die Leute in der Filmindustrie. Teilweise suchen sie bereits neue Stellen in anderen Bereichen, weil sie ihre Familie sonst nicht ernähren können», weiss sie. Grunder selbst arbeitet gerade in der Schweiz und ist daher nur indirekt vom Streik betroffen. Sie könne aber kein Material nach Hollywood senden, weil das die Regeln des Streiks verbieten.

«Niemand weiss, wie lange das so sein wird. Ich habe Angst, dass sich eine Streikmüdigkeit bilden wird, ohne dass sich etwa in der Arbeitssituation ändert.» Dass sich Schauspielerinnen und Schauspieler dem Streik angeschlossen haben, sei aber ein Hoffnungsschimmer. «Da diese teilweise sehr bekannt sind, haben ihre Forderungen einfach mehr Gewicht», so Grunder.