«Züri Can – Cannabis mit Verantwortung» - Zürcher dürfen für die Wissenschaft bald legal kiffen

Was ist CBD?

CBD steht für Cannabidiol und ist eines der über 80 sogenannten Cannabinoide, die in Cannabis enthalten sind. CBD ist neben Tetrahydrocannabinol (THC), welches hauptsächlich für die berauschende Wirkung verantwortlich ist, das am zweitstärksten konzentrierte Cannabinoid der Hanfpflanze und im Gegensatz zu THC bewirkt es keinen Rausch.

In der Schweiz sind unzählige CBD-Produkte zugelassen. Angefangen mit Cannabis (Hanfblüten), welches in der Regel zwischen 5 und 20% CBD und einen THC-Gehalt von 0,3 und 0,7% hat, umfasst das Angebot eine breite Palette an Produkten, mitunter bereits mit Tabak vermischt und zu einer Zigarette gedreht.