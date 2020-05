TODESURSACHE GEKLÄRT

Zürcher Elefantenbaby starb an Kopfverletzungen

Der Zoo Zürich hat die Untersuchungen zur Todesursache des kleinen Elefanten, der im April kurz nach der Geburt verstarb, abgeschlossen.

Der neugeborene Elefant dürfte wohl in der Familien-Gruppe, die bei der Geburt dabei war, verletzt worden sein, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. In der Nacht auf den 5. April hatte die 15-jährige Elefantenkuh Farha ihr zweites Kalb zur Welt gebracht. Die Tierpfleger fanden dieses am Morgen leblos vor.