Secret Mountain Davos: Zürcher Partylabel eröffnet ein Après-Ski in den Bergen

Geplant und durchgeführt wird das Pop-up von den «Secret Island»-Organisatoren, welche jährlich im Sommer den Hafen Tiefenbrunnen in Zürich in eine Party- und Freizeitlocation verwandeln.

Das bisher grösste Schweizer Winter Pop-up eröffnet am Donnerstag seine Tore in Davos.

Einheimische DJs und internationale Stars

Für die Location in Davos hätte man sich entschieden, da es die grösste Stadt in den Schweizer Bergen sei. «In Davos wurden wir mit unserer Idee sehr willkommen geheissen und in unserem Vorhaben unterstützt», so Ruf. Bei zwei Metern Neuschnee ein Chalet und ein Clubhouse zu bauen, sei aber nicht ganz einfach gewesen.