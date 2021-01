Für einmal musste Reinhard «Reini» Lutz an diesem Tag nicht die Sträflingskleider anziehen, sondern konnte sich fein rausputzen: weisses Tommy-Hilfiger-Hemd mit Krawatte und Anzugsjacke, elegante Hose und modische Navyboot-Schuhe. «Es muss einen ordentlichen Eindruck machen», brummt Lutz, jetzt fühle er sich seit langem wieder wie ein «normaler» Mensch. Lutz wird Ende Januar 66 Jahre alt und hat die Hälfte seines Lebens wegen Drogendelikten in Gefängnissen verbracht.

Augenscan und Temperaturmessung

Das Paar lächelte um die Wette, als die Standesbeamtin von Cazis ihnen das Hochzeitsversprechen abnimmt – die erste Trauung im Anfang 2020 neu eröffneten Gefängnis, das direkt neben der Strafanstalt Realta liegt und von aussen an die Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf ZH erinnert. Zu zweit werde man jetzt durch das Leben gehen und vor allem ist Reini Lutz froh, dass ihn jemand an die Hand nimmt und ihm lernen wird, in Zukunft «nein» zu sagen. «Eine Ausnahme wird nur heute an der Hochzeit beim Jawort gemacht», sagt seine 37-jährige frischgebackene ecuadorianische Ehefrau schmunzelnd, aber bestimmt.