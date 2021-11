«Travis the Creator» – Zürcher Fashion-Influencer soll Frauen vergewaltigt haben

Er posiert mit teuren Autos, ausgefallenen Uhren und mit auffällig gefärbten Haaren: Der Zürcher Fashion-Influencer «Travis the Creator» liebt es extravagant und glamourös. Die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, sind es weniger: Auf Instagram wird er unter anderem beschuldigt, junge Frauen sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben (siehe Box).

Begonnen hat es am Wochenende mit einem Instagram-Account, auf welchem Geschädigte aus der Schweiz wie aus dem Ausland ihren Unmut über Travis' Lebensstil äusserten. Sie werfen ihm vor, sich Geld geliehen und damit ein Luxusleben in Zürich und Marbella finanziert zu haben – ohne die Absicht, das Geld jemals wieder zurückzuzahlen. Innert kürzester Zeit generierte der Account mehrere Tausend Follower. Mittlerweile wurden aber alle Posts gelöscht. Der Betreiber der Seite betont, dass für den Influencer die Unschuldsvermutung gelte.

Insta-Page teilt Vorwürfe an Influencer

Sexuelle Handlungen ohne Zustimmung?

Auch eine 18-Jährige aus Zürich hat den Influencer angezeigt: «Ich lernte ihn in einem Zürcher Club kennen, als ich 15 war», sagt sie. Travis habe sie und einen Kollegen nach der Party in sein Apartment eingeladen. Dort sei es zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gekommen, sagt sie: «Ich war so geschockt, dass ich mich nicht gewehrt habe und alles über mich ergehen liess.»