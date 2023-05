Zürich: Not Guilty droht das Aus

Im Jahr 2007 eröffnete die Fastfood-Kette «Not Guilty» in Zürich ihre erste Filiale. Das Konzept: schnelles, aber gesundes und frisches Essen. Am Höhepunkt unterhielt «Not Guilty» fünf Restaurants an zentralen Standorten in der Stadt Zürich. Seit einigen Wochen ist die Filiale am Zürcher Stauffacher geschlossen – zwei weitere Filialen in Zürich ebenfalls.