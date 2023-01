Kinostarts Januar 2023: Zürcher Film «99 Moons» gehts um Sex, Begehren und Liebe

Ein iranischer Thriller dreht sich um Morde an Sexarbeiterinnen.

In einem indonesischen Drama vermisst Nana ihren verschwundenen Ehemann.

Ein Witwer will seine Trauer durchs Tanzen bewältigen.

«99 Moons»

«Du verwechselst Sex mit Liebe», sagt Bigna (Valentina Di Pace) zu Frank (Dominik Fellmann). Eigentlich hätte die Tsunami-Forscherin den Partygänger, der in der Undergroundszene von Zürich unterwegs ist, nie mehr wiedersehen sollen. Schliesslich lautet Bignas Regel bei sexuellen Rollenspielen, dass jede Begegnung eine einmalige Sache bleiben soll.

Entgegen ihrer Prinzipien trifft sie Frank aber immer wieder – er löst ein Begehren in ihr aus, das immer wieder aufflammt und sie nicht mehr loslässt.

Sex im Parkhaus

Gemeinsam leben die beiden ihre sexuellen Fantasien aus (unter anderem im Parkhaus und in einer Telefonkabine). Bald wird klar: Die beiden können nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander.

Doch irgendwann zieht es Bigna plötzlich nach Chile und sie heiratet einen anderen. Zweieinhalb Jahre später begegnet sie Frank aufs Neue und wieder liegt die Frage in der Luft: War das damals Sex oder Liebe?

Intimitätskoordinatorin und Laien

In «99 Moons» werden traditionelle Beziehungsmodelle und Vorstellungen von Sex gesprengt, es ist eine intensive Geschichte über hemmungslose Leidenschaft, Kontrolle und deren Verlust.

«Before, Now & Then»

«Last Dance»

Germain (François Berléand) ist in seinen Siebzigern und liebt seine Frau Lise (Dominique Reymond), die leidenschaftliche Tänzerin ist – bis sie plötzlich stirbt. Seine Familienmitglieder wollen den Witwer ablenken, sie takten seine Tage durch, bestellen ihm Essen und rufen ihn an.

Germain fühlt sich erstickt von all der Fürsorge. Trotzdem wehrt er sich nicht, sondern spielt mit, oder er tut zumindest so: In Wahrheit konzentriert er sich nämlich auf seinen Plan, ein Versprechen einzulösen, das er seiner Frau gegeben hat.