«Impfstatus wird mitberücksichtigt» – Zürcher Firma zahlt ungeimpften Angestellten weniger Bonus

Schweizer Firmen führen eine Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz ein. In einer Zürcher Sicherheitsfirma gilt etwa: Ohne gültiges Zertifikat gibts keinen Lohn – und Ungeimpften wird weniger Bonus ausbezahlt.

Der Einsatz des Covid-Zertifikates am Arbeitsplatz sorgt für Diskussionen. Während in Österreich bald in allen Firmen eine Zertifikatspflicht gilt und sie in Italien schon Realität ist, ist deren Einführung in der Schweiz den einzelnen Unternehmen überlassen.