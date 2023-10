Lukas Maeder hatte sämtliche Megastars vor der Linse

In über 15 Jahren hat er so einiges erlebt – Schönes und Unangenehmes.

Wie reagiert man, wenn man auf einen Star trifft? Im Fall des Fotografen Lukas Maeder (36) gibt es nur eine Möglichkeit: Professionalität – und zwar in jedem Szenario. Selfies machen mit den Künstlerinnen und Künstlern, wenn das Shooting vorbei ist? Gab es nur einmal mit US-Rapper Redman (53). Einen Joint mit Hip-Hop-Legende Snoop Dogg (51) rauchen? Dankend abgelehnt. Geschichten gab es in den 15 Jahren seiner Karriere dennoch einige, wie er im Gespräch mit 20 Minuten verrät.

So sei etwa das Shooting mit US-Rapper Busta Rhymes (51) ziemlich mühsam gewesen. «Er war so aggressiv drauf», erzählt Maeder. Die Bilder seien aber dennoch super geworden. Sein «hässiger Blick» hätte dem Ganzen einen coolen Touch verpasst. Auch die Zusammenarbeit mit dem Musikproduzenten Travis Scott (32) sei nicht einfach gewesen, weshalb er ihn nach ein paar Bildern «wieder hat springen lassen.»

Lukas Maeder über Macklemore: «Er ist so bodenständig»

Denkwürdige Momente erlebte der Zürcher etwa mit US-Rapper Macklemore (40), mit dem er auch ausserhalb der Arbeit ein paar Mal Kontakt hatte. «Er ist so bodenständig. Als er mal in Zürich war, ist er mit einem E-Scooter einfach allein durch die Strassen gedüst. Das finde ich extrem sympathisch.» Eine Freundschaft oder generell Nähe zu Promis aufzubauen, sei aber schwierig, wie Maeder anfügt. Und er selbst halte sowieso viel von Diskretion.

Vom Skaterboy zum Promifotografen

Ein ganz normaler Typ war auch Maeder, bevor ihn seine Passion gepackt hat. Ein Skaterboy, der mit seiner Clique auf dem Zürcher Toni-Areal Tricks übte – bis er eines Tages heftig stürzte und sich schwer an der Schulter verletzte. Da war es vorerst einmal vorbei mit dem Skaten, nicht aber mit der Leidenschaft dafür, die bald eine neue Ebene erreichen würde. «Als ich 17 Jahre alt war, hat mein Vater mir meine erste Kamera geschenkt. Inspiriert von Fotos, die ich in Magazinen angeschaut habe, begann ich meine Freunde, die wirklich die besten Skater der Stadt waren, zu fotografieren.»

Das waren die Anfänge seiner Karriere. Irgendwann landeten seine Fotos in den Heften, die er selbst so bewunderte und er wurde für Konzertfotografie angefragt. So sei eines nach dem anderen gekommen. Die Reise, die ihn bis zu diesem Punkt geführt hat, war aber keinesfalls eine leichte. «Ich habe in jungen Jahren brutal viel investiert und auf sehr vieles verzichtet. Sehr oft habe ich ein Nein bekommen, es war nervenaufreibend und anstrengend». Doch Beharrlichkeit und Beständigkeit zahlten sich für den Zürcher letztlich aus.

Gemeinsamer Sohn mit Anna Känzig

In seinem am 5. Oktober veröffentlichten Bildband «Nice To Meet You» finden sich auf 130 Seiten Fotos von allen möglichen Musikgrössen, die er in den letzten 15 Jahren vor der Linse hatte. Unter anderem Billie Eilish (21), Dua Lipa (28), Kendrick Lamar (36) und John Legend (44). «Und das sind noch nicht einmal alle, ich hätte 1000 Seiten füllen können», so Maeder merklich stolz.