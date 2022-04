Für guten Zweck – Zürcher Galerie hofft in New York auf 300-Millionen-Dollar-Auktion

Das Bild wurde vom Zürcher Galleristen und Kollektor Thomas Ammann in den 1980er-Jahren gekauft. (Im Bild: Ammann 1989 mit «La Femme Fleur» von Pablo Picasso.)

Darunter befindet sich auch das Werk «Shot Sage Blue Marylin» von Andy Warhol, das im Mai in New York versteigert werden und einen Wert von 200 Millionen Dollar haben soll.

Eine Zürcher Galerie sorgt derzeit in der Kunstwelt für Furore. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass das Bild «Shot Sage Blue Marylin» des berühmten Künstlers Andy Warhol mit einem geschätzten Wert von 200 Millionen Franken versteigert werden soll. Es hängt seit mehreren Jahrzehnten am Zürichberg in den Räumlichkeiten der Galerie Ammann Fine Art. Nun berichtet der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel), dass das Auktionshaus Christie’s noch einmal rund hundert Werke aus Zürich versteigern wird. Experten rechnen mit einem Erlös von mehr als 300 Millionen Dollar.