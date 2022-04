Fehlender Warnhinweis : Zürcher Gemeinde muss Badegast 34'500 Franken zahlen



Im Sommer 2013 sprang ein 22-jähriger Mann von einem Steg im Freibad Oberrieden ZH ins Wasser. Weil er seither querschnittgelähmt ist, muss ihm die Gemeinde eine Entschädigung zahlen. Am Steg waren keine Warnhinweise aufgestellt.



Die Gemeinde Oberrieden am Zürichsee muss eine Entschädigung zahlen. (Symbolbild)

Obwohl der Unfall des 22-Jährigen vom Bezirksgericht in Horgen als selbst verschuldet deklariert wurde, hat es ihm eine Entschädigung von 34'500 Franken zugesprochen. Zulasten der Gemeinde, die mit einer Berufung das Verfahren ans Obergericht weiterzog. Der Fall ging schlussendlich bis vors Bundesgericht, welches entschied, dass die Gemeinde bezahlen muss.

Der Steg nicht zum Springen gedacht

Der Steg soll laut Bundesgericht einen sogenannten Werkmangel aufgewiesen haben, schreibt der «Tagesanzeiger» weiter. So soll der Steg nicht zum Springen gedacht gewesen sein, doch diese Erklärung genügte dem Gericht nicht. Zudem habe die Gemeinde gewusst, dass die Besucherinnen und Besucher des Freibads vom Steg in den See springen. Aufgrund der offensichtlichen Gefahr hätte die Gemeinde reagieren müssen: «Ein Schild mit Warnhinweis hätte dafür gereicht».