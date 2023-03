Zürich: Assistenzärztinnen und -ärzte sollen weniger arbeiten müssen

1 / 4 Assistenzärztinnen und -ärzte sollen im Vollzeitpensum 42 Stunden arbeiten müssen und separat vier Stunden wöchtentlich Zeit haben, um an Weiterbildungen teilnehmen zu können. Andrea Zahler/Tamedia Assistenzärztinnen und -ärzte sollen bürokratische Aufgaben, wenn möglich, an Sozialdienstmitarbeitende abgeben können. Fanconi Doris/Tamedia Patrick Hässig (GLP) will mit der Motion die Vereinbarkeit mit dem Privatleben fördern: «Es geht hier auch darum, die Arbeitszeit der Assistenzärztinnen und -ärzte zeitgemäss anzupassen.» Privat

Darum gehts Aktuell beträgt das Vollzeitpensum von Assistenzärztinnen und -ärzten 50 Stunden – darin inkludiert sind vier Stunden für die wöchentliche Weiterbildung.

Die Motion der Gemeinderäte Patrick Hässig (GLP) und Reis Luzhnica (SP) will die Arbeitszeit auf 42 Stunden reduzieren.

Der Schweizerische Verband der Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte begrüsst die Motion. Sie trage zur Vereinbarkeit mit dem Privatleben der Fachkräfte bei.

Roland Alder, stellvertretender Geschäftsleiter des Verbands Zürcher Krankenhäuser (VZK), bezweifelt, dass sich durch eine Umverteilung der Aufgabe das verminderte Arbeitspensum durchsetzen lässt.

Die Motion der Zürcher Gemeinderäte Reis Luzhnica (SP) und Patrick Hässig (GLP) verlangt: Assistenzärztinnen und -ärzte sollen im Vollzeitpensum maximal 42 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Zudem sollen ihnen mindestens wöchentlich vier strukturierte Weiterbildungsstunden garantiert werden.

Laut der Motion würden Überarbeitung, Stress, lange Arbeitstage und letztendlich Burnouts dazu führen, dass «immer mehr Ärztinnen und Ärzte unzufrieden sind und den Beruf aufgeben.» Gestützt ist der Motionstext auf eine Umfrage der NZZ, an der 4500 Assistenzärztinnen und -ärzte teilgenommen haben. Die Umfrage ergab, dass 39 Prozent der Befragten pro Tag elf oder mehr Stunden arbeiten würden. Weiter gaben rund 56 Prozent an, Angst zu haben, ein Burnout zu erleiden.

Aufgaben sinnvoll umverteilen

Wie Luzhnica erklärt, besteht das Vollzeitpensum der Assistenzärtinnen und -ärzte aus 50 Stunden. «Darin sind in der Theorie noch Weiterbildungsstunden inkludiert – doch in der Praxis sieht es anders aus.» Aufgrund der starken Auslastung würde die gedachte Zeit für die Weiterbildung meistens für die Arbeit draufgehen. «Darum verlangt die Motion auch eine klare Trennung der Einheiten Arbeitszeit und Weiterbildung.»

Dass eine Reduktion der Arbeitszeit bei gleichzeitigem Fachkräftemangel und steigenden Patientenzahlen das Kapazitätsproblem in den Spitälern verschärfen könnte, sei laut Luzhnica und Hässig ein Irrglaube. Hässig: «In der Stadt Zürich gibt es genügend Assistenzärztinnen und -ärzte – jetzt gilt es, diese zu behalten.» Würde sich an deren Arbeitsbedingungen nichts ändern, könnte es bald zu einem Notstand wie beim Pflegepersonal kommen. «Darum möchte ich bereits jetzt handeln», so der GLP-Politiker.

Die Motionäre schlagen vor, klinische Fachspezialistinnen und -spezialisten sowie Sozialdienstmitarbeitende einzusetzen, welche den Assistenzärztinnen und -ärzte medizinische und bürokratische Aufgaben abnehmen und das junge Ärztepersonal dadurch entlasten könnten. «So könnte die reduzierte Arbeitszeit funktionieren», sagen sie.

Schlafstörungen, keine sozialen Kontakte und kein Sport. Das sind die Folgen der extremen Arbeitsbelastung, der die jungen Assistenzärztinnen und -ärzte ausgesetzt sind. 20min/Lena Wilczek

Vereinbarkeit von Privatleben ein grosses Thema

Der Vorstoss sei ganz im Sinne des Verbands Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte Zürich (VSAO Zürich), sagt Mediensprecherin Dominique Iseppi. Laut dem VSAO brauchen die Assistenzärztinnen und -ärzte unter anderem mehr Zeit für die Patientenbetreuung, die Weiterbildung und mehr Personalressourcen. Reduziert werden soll aber die Zeit, welche für administrative Aufgaben aufgewandt wird.

Laut Iseppi bestehe in der Schweiz ein genereller Mangel an Ärztinnen und Ärzten. Die Gründe dafür seien verschieden. So sei die Zahl der Ausbildungsplätze in den letzten Jahren zwar systematisch gestiegen, doch sei dies nicht genug. Was aber weiterhin ein problematisches Thema bleibe, sei die fehlende Vereinbarkeit mit dem Privatleben. «Dem kann man mit besseren Arbeitsbedingungen entgegenwirken und die Attraktivität des Arztberufes zweifellos steigern.» Iseppi ist sich sicher: «So würden auch weniger über den Berufsausstieg nachdenken oder krankheitshalber ausfallen.»

Spitäler unter Spardruck

Mehr Assistenzärztinnen und -ärzte auszubilden sei auch im Sinne der Spitäler, sagt Ronald Alder, stellvertretender Geschäftsleiter des Verbands Zürcher Krankenhäuser (VZK). «Aber dafür braucht es auch mehr finanzielle Mittel.» Am Mittwoch habe die Zürcher Regierung die Ausbildungspauschale für Assistenzärztinnen und -ärzte von 15’000 auf 25’000 Franken pro Jahr für wenige Fachgebiete der Grundverdorgung erhöht. Gemäss Berechnungen des VZK sei aber eine Summe von 45’000 Franken nötig: «Damit werden die Ausbildungsplätze, insbesondere der nicht durch die Fallpauschalen erhöhte Aufwand und die Betreuung und Ausbildung, finanziert.»

Doch indem der Bund die Gesundheitskosten stets senken wolle, gerieten die Spitäler immer mehr unter Spardruck, so Alder. «Und jetzt kommt der Gemeinderat der Stadt Zürich und fordert, dass die Fachkräfte weniger arbeiten sollen – und dies bei gleichbleibendem Lohn und angesichts des Personalmangels. Das

verschärft die angespannte Personalsituation zusätzlich.» Dazu komme, dass die Politik immer mehr Auflagen macht, die zu mehr Bürokratie führt und die Kosten erhöhe. «Um die Situation des Gesundheitspersonals positiv zu verändern, muss man mehr Geld in die Hand nehmen – ohne das, bleibt alles andere ein Wunschdenken. Der Vorstoss des Gemeinderates ist also nicht zu Ende gedacht», so Alder.



