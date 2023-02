Anaïs Tilquin: Klimakleberin wegen Nötigung und Verkehrsstörung verurteilt

Die 31-jährige Klimaaktivistin Anaïs Tilquin hat zusammen mit jungen Leuten von Renovate Switzerland im Oktober 2022 die Hardbrücke im Kreis 5 während rund einer Stunde blockiert. Dabei klebte sie sich mit anderen Aktivisten an der Strasse fest und musste von der Polizei «befreit» und weggetragen werden. Der Staatsanwalt hat die Doktorandin wegen Nötigung und Verkehrsstörung per Strafbefehl mit einer bedingten Geldstrafe von 450 Franken verurteilt. Dagegen wehrte sich die in Biel wohnhafte Französin und gelangte an das Bezirksgericht Zürich. Sie ist Wiederholungstäterin: Im Kanton Bern läuft ein ähnliches Verfahren gegen sie.