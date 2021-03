An der Kantonsschule Enge gibt es ab Montag zwei geschlechterneutrale WCs.

«Identitätsfindung ist in der Gymizeit ein wichtiges Thema», meint Rektor Moritz Spillmann.

An der Kantonsschule Enge gibt es neu zwei Toiletten, die von allen unabhängig des Geschlechts gebraucht werden können.

Noch sieht es etwas provisorisch aus: An zwei Toiletten in der Kantonsschule Enge in der Stadt Zürich kleben neu zwei Papierschilder. Darauf steht geschrieben: «Genderneutral» – dazu das männliche und weibliche Geschlechtersymbol, die ineinanderfliessen.