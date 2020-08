Erich Ritter galt als Haiflüsterer, als «Fels in der Brandung für Haie», wie die von ihm ins Leben gerufene «SharkSchool» schreibt. Der 62-Jährige ist am Samstag in seiner Wahlheimat Florida verstorben. Er litt an einem Herzleiden. Dies teilt die «SharkSchool» auf Facebook mit. Man sei «fassungslos und geschockt», heisst es in der Mitteilung.