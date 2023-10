Zürcher HB: So sieht der renovierte Südtrakt aus

Am Montag wurde der Projektabschluss gefeiert.

Die SBB bezeichnen ihn als «historisches Juwel»: Der Südtrakt des Zürcher Hauptbahnhofs – ein 1871 erstellter und unter Denkmalschutz stehender Sandsteinbau – wurde seit 2018 Generalsaniert. Die Umbauarbeiten sind nun abgeschlossen: Am 30. Oktober 2023 wurde im Beisein von Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Stadtpräsidentin Corine Mauch und Beatrice Bichsel, Leiterin SBB Immobilien, vor Ort der Projektabschluss gefeiert.

Laut der SBB umfasste die Erneuerung des Gebäudes Dach und Fassade, die Haustechnik, Innenräume und den Aufbau eines neuen Dachgeschosses. Hinzu kam die Unterkellerung der Arkade beim Ostportal und der Einbau einer neuen Produktionsküche unterhalb der Wannerhalle. Die Arbeiten seien in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege geplant und ausgeführt worden. Das Investitionsvolumen für die Sanierung habe rund 175 Millionen Schweizer Franken betragen und sei von SBB Immobilien finanziert worden.

80 restaurierte Engel und Löwen

Am 3. November 2023 eröffnen die ersten Geschäfte und Lokale im Südtrakt, namentlich die Permanence, das Zahnarztzentrum, die Bahnhofapotheke und die Confiserie Sprüngli. Weitere Angebote öffnen gestaffelt in den nächsten Wochen und Monaten. So etwa der Zürcher Seifenmacher Soeder im Januar 2024 oder der Social Media-Liebling Action Burger.