Biologieprofessor - Zürcher Honig mit teils verbotenen Pestiziden belastet

Verbotene Stoffe gefunden

«Es stellt sich natürlich die Frage, wie diese Pestizide in den Honig gelangten», sagt Mitchell. In Zürich gebe es viele bepflanzte Balkone und Dachterrassen. Die Blumen dafür stammten oft aus Gewächshäusern, wo die Stoffe verwendet werden dürften. Der Forscher vermutet, dass die Pflanzen mit solchen Pestiziden besprüht und dann auf den Dächern und Balkonen gepflanzt wurden. Die Bienen haben das Gift dann über den Nektar aufgenommen.

«Resultate muss man in Verhältnis setzen»

Auch negative Effekte auf die Menschen schliesst er nicht aus. «Die gefundenen Werte sind zwar unter den Schwellenwerten, doch die Schadstoffe können auch für Menschen gefährlich sein.» So könnte die Entwicklung von Neuronen und Hirnstrukturen, die etwa mit der Lern- und Gedächtnisfunktion in Verbindung stehen, beeinträchtigt werden.

43-fache Menge des europäischen Durchschnitts im Zürcher Honig

Mitchell führte bereits internationale Studien durch, in denen er den Pestizidgehalt in Honigen vergleichen konnte. «Wir untersuchen den Honig, um weltweit Pestizidrückstände vergleichen zu können. An einer einzigen Bienenwabe sind Tausende von Bienen beteiligt. So lassen sich die Ergebnisse besser verallgemeinern», sagt Mitchell.