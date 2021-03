Der 35-Jährige bestreitet die Betrugsvorwürfe. Der Anwalt des Zürchers sagt: «Es ist auf dem Graumarkt schwierig bis unmöglich, überhaupt festzustellen, was ein Original ist.»

Im September 2013 begann ein heute 35-jähriger Schweizer, Flüssigwaschmittel der Marke Ariel und Waschpulver der Marke Persil von mehreren Lieferanten aus Ungarn in die Schweiz zu importieren. Wie die «NZZ» berichtet, verkaufte er die Ware zusammen mit seinem Geschäftspartner in grossen Mengen an den Schweizer Discounter Otto’s. Laut den Gutachten, welche die Staatsanwaltschaft erstellen liess, handelte es sich dabei allesamt um Fälschungen.