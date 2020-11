Kyril ist Sohn des französisch-schweizerischen Doppelbürgers Robert (2009 verstorben) und der Russin Margarita Louis-Dreyfus, die seit über 30 Jahren in der Schweiz lebt. Seine Mutter gilt als eine der mächtigsten Frauen der Welt und dirigiert die Louis Dreyfus Company, die allein 2019 einen Gewinn von 230 Millionen Dollar machte. Das Unternehmen ist in mehreren Branchen erfolgreich: Agrarbereich, Metall- und Energiesektor, Schiffbau, Finanzen und Immobilienmarkt. Zudem ist sie mit dem früheren Nationalbank-Chef Philipp Hildebrand liiert.

Besitzer will Sunderland loswerden

Nun soll ein Teil des Louis-Dreyfus-Geldes also nach England fliessen. Sunderlands derzeitiger Besitzer, Stewart Donald, versucht schon das ganze Jahr, den Club zu verkaufen. Nur einen Teil seiner Aktien möchte der Engländer noch behalten. The Black Cats gewannen in ihrer langen Geschichte sechs Meistertitel und mischten 2017 noch in der Premier League mit. Aktuell spielt der AFC Sunderland nur noch in der dritthöchsten englischen Liga. In den letzten Jahren sorgte der Club eher neben dem Platz für Aufsehen mit der Netflix-Dokumentation «Sunderland 'Til I Die», die aus zwei Staffeln besteht.