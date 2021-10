Weil Zürcher FDP-Kantonsrätin dagegen ist - «Mundtot machen» – Jungpolitiker wird Teilnahme bei Podium verwehrt

Der Tweet von Camille Lothe sorgt für Diskussionen. Am Mittwoch schrieb die Präsidentin der Jungen SVP Kanton Zürich auf Twitter: «Peinlich, Peinlich! Beatrix Frey-Eigenmann weigert sich mit Alain Schwald an einem Podium zum Energiegesetz teilzunehmen. Das Resultat? Alain wurde jetzt ausgeladen! Erbärmliches Demokratieverständnis bei der FDP Kanton Zürich. Unangenehme Gäste sollen mundtot gemacht werden.»

«Nach zehn Jahren Politik habe ich schon viel gesehen, aber dies ist nun wirklich eine neue Dimension», sagt Alain Schwald, Vorstand der Jungfreisinnigen Kanton Zürich, auf Anfrage. Er sei am Mittwoch von SVP-Kantonsrat Domenik Ledergerber angefragt worden, ob er zusammen mit ihm am 3. November an einem Podium in Meilen teilnehmen könnte und das Nein zum Energiegesetz vertreten würde.