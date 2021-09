«Finden es falsch, dass auf uns Druck ausgeübt wird» - Zürcher Kantonsräte boykottieren wegen Zertifikatspflicht Anlass

Laut dem Kantonsratspräsidenten wird mit der 3G-Regel niemand ausgeschlossen. «Wir halten uns lediglich an die Vorgaben des Bundes.»

SVP-Präsident und Kantonsrat Benjamin Fischer nimmt an einem Anlass des Kantonsrats nicht teil, weil eine Zertifikatspflicht gilt.

Insgesamt sieben Personen nehmen an einem Anlass des Zürcher Kantonsrats nicht teil, weil die 3G-Regel gilt.

Dies sorgt für Kritik. Der Zürcher SVP-Präsident und Kantonsrat Benjamin Fischer wird an der Veranstaltung nicht teilnehmen, wie er sagt. Er lehne die Zertifikatspflicht grundlegend ab. «Ich bin dagegen, dass ein Teil des Rates ausgeschlossen wird, weil dieser keine Impfung oder einen Test vorweisen kann. Aus Solidarität zu diesen Leuten nehme ich nicht teil.»

Sieben Gäste wegen Massnahmen abgesagt

Laut den Parlamentsdienste des Kantonsrats haben sich bisher 311 Personen für die jährliche Feier angemeldet. «Sieben Gäste nehmen explizit aufgrund der Massnahmen nicht teil», so Kantonsratspräsident Benno Scherrer. Im Bezug auf die Kritik sagt der höchste Zürcher, dass mit der 3G-Regel niemand vom Anlass ausgeschlossen werde. «Wir halten uns lediglich an die Vorgaben des Bundes.» Zudem werde den Kantonsrätinnen und -räten angeboten, sich am Morgen des Anlasses im Foyer des Ratssaals testen zu lassen.