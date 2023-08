Zürcher Kantonsrat: Demonstranten und Vandalen sollen zur Kasse gebeten werden

Die linke Minderheit in der Kommission kritisiert die zwingende Kostenabwälzung für jegliche Schäden auf alle Teilnehmende und Veranstalter als «nicht verhältnis- und rechtmässig».

In Zukunft soll es eine Bewilligungspflicht für Kundgebungen in der Öffentlichkeit geben müssen.

Die Initiative wird am 11. September im Kantonsrat diskutiert. Anschliessend wird das Stimmvolk darüber befinden können.

Sollen die Veranstalter und Teilnehmer von unbewilligten Demonstrationen die Kosten des Polizeieinsatzes und von Sachbeschädigungen aus der eigenen Tasche bezahlen müssen? Sollen die Kosten der Räumung besetzter Liegenschaften auf die Besetzerinnen und Besetzer aufgeteilt werden? Und soll es in Zukunft eine Bewilligungspflicht für Kundgebungen in der Öffentlichkeit geben müssen? Eine knappe Mehrheit in der Kommission für Justiz und öffentliche Sicherheit (KJS) des Zürcher Kantonsrates erachtet die Forderungen der «Anti-Chaoten-Initiative» als berechtigt.