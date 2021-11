«Das ist inakzeptabel» – Zürcher Kantonsrat rastet vor Sitzung aus und wirft Zeitungen auf den Boden

Er habe sich geärgert, dass verschiedene Medien kaum über eine von ihm organisierte Kundgebung in Bern berichtet hatten.

Eklat im Zürcher Kantonsrat: Vor Beginn der Sitzung am Montagmorgen warf der parteilose Kantonsrat Urs Hans die auf dem Medientisch ausgelegten Zeitungen auf den Boden und platzierte ein Flugblatt einer Berner Kundgebung. «Ich habe die Kundgebung für den Stopp der Corona-Massnahmen am Freitag mitorganisiert. Fast 10’000 Personen haben daran teilgenommen. In den Medien wurde aber kaum darüber berichtet. Das hat mich sehr verärgert», sagt Urs Hans auf Anfrage. Zumal prominente Redner, wie unter anderem ein Kennedy-Neffe, vor Ort gewesen seien. Bei der Kantonspolizei Bern kann man keine Angaben zur Anzahl der Teilnehmenden machen. Die bewilligte Kundgebung sei aber mehrheitlich geordnet verlaufen.