Zürich-Altstetten: Zürcher Kinderkrippe wird von Scientologen betrieben

1 / 4 In Zürich-Altstetten ist die Kinderkrippe «Schlümpfli» angesiedelt. Der betreibende Verein wird von teils führenden Scientologen betrieben. (Symbolbild) Getty Images Der Hort ist laut dem Handelsregistereintrag in erster Linie den Kindern vorbehalten, deren Eltern Aktivmitglieder der Scientology Kirche Zürich sind. Sind aber Plätze frei, werden auch Kinder aufgenommen, deren Eltern keine Aktivmitglieder der Scientology Kirche sind. Getty Images Die Stadt Zürich hat Kenntnis von der Krippe in Altstetten. Die Kita erhalte jedoch keine Subventionsgelder. 20min/Ela Çelik

Darum gehts In Zürich-Altstetten wird eine Kinderkrippe vom Elternverein Schlümpfli betrieben.

Bis zu zwölf Kinder werden dort betreut.

Der Elternverein Schlümpfli wird von teils führenden Scientologen betrieben.

Die Stadt hat Kenntnis davon und gar eine Bewilligung erteilt.

Ein Sektenexperte sieht die Kita kritisch.

In einem unscheinbaren Büro-Gebäude in Zürich-Altstetten befindet sich die Kinderkrippe «Schlümpfli». Darin werden bis zu zwölf Kinder ab einem Alter von drei Monaten betreut. Die Kita wirbt auf ihrer Internetseite damit, dass in dieser Krippe das Kind glücklich und sich selbst sein darf. Das Leitbild der Krippe: «Jedes Kind ist ein Individuum, das sich entsprechend entfalten und entwickeln darf.»

Betrieben wird die Kita vom Elternverein «Schlümpfli». Wie der «Blick» (Bezahlartikel) am Sonntag schreibt, wird der Verein von Personen betrieben, die teils führende Scientologen sind. Die Kita ist im Handelsregister eingetragen. Dort ist vermerkt: «Die Betreuung basiert auf den Grundprinzipien der Scientology Religion und den Erziehungsprinzipien von L. Ron Hubbard, im Einklang mit dem religiösen Erziehungsrecht der Erziehungsberechtigten.» Hubbard ist der Gründer der Sekte.

Der Hort ist laut dem Handelsregistereintrag in erster Linie den Kindern vorbehalten, deren Eltern Aktivmitglieder der Scientology Kirche Zürich sind. Doch nichts ausnahmslos. Denn wenn in der Kita noch Plätze frei sind, werden auch Kinder in die Krippe oder den Hort aufgenommen, deren Eltern keine Aktivmitglieder der Scientology Kirche sind. «Diese Plätze stehen Kindern aller Konfessionen offen, sofern sich die Eltern mit dem Betriebskonzept der Kita einverstanden erklären», heisst es weiter.

Stadt hat Kenntnis von der Krippe

Die Stadt Zürich hat Kenntnis von der Krippe in Altstetten. Wie Debora Komso, Sprecherin des Zürcher Sozialdepartements, gegenüber «Blick» bestätigt: «Die Kita hat eine Betriebsbewilligung, erhält aber keine städtischen Subventionsgelder.» Es gebe grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben, die die religiöse oder politische Orientierung solcher Angebote betreffen.

Der Sektenexperte Georg Schmid, Leiter der evangelischen Informationsstelle Relinfo, sieht die Krippe kritisch. Dies, weil auf der Webseite der Kita nicht ersichtlich ist, dass ein scientologischer Hintergrund bestehe. «Das ist intransparent und problematisch», sagt Schmid gegenüber «Blick». Problematisch deshalb, da die Kinder dort in einer weltanschaulichen Blase aufwachsen.

«Auf Diversität ausgerichtet»

Die Betreiber der Kita «Schlümpfli» sagen, dass der Verein schon seit mehr als 30 Jahren bestehe. Man orientiere sich zwar an den Glaubensgrundsätzen von Scientology, in erster Linie berücksichtige man aber die staatlichen Auflagen. Die Kita sei «auf Diversität ausgerichtet», was auch für unterschiedliche religiöse Ausrichtungen gelte, so die Betreiberinnen und Betreiber.

Auf die Frage von «Blick», weshalb der Elternverein auf der Website der Kita nicht darauf hinweise, dass ein scientologischer Hintergrund besteht, antwortet Jürg Stettler, Sprecher von Scientology Schweiz: «Der Internetauftritt ist noch in Arbeit. Der Hinweis wird aber selbstverständlich noch eingearbeitet.»